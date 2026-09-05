«Моя совесть чиста. Не буду отвечать». Спортдир «Жироны» — о трансфере Цыганкова в «Аякс»

Спортивный директор «Жироны» Кике Карсель не стал раскрывать подробности расставания с Виктором Цыганковым, который в конце трансферного окна перешел в «Аякс».

«Я не буду об этом говорить, но пусть каждый делает собственные выводы. Моя совесть абсолютно чиста. Это единственный вопрос, на который я не буду отвечать», — заявил Карсель в интервью Mundo Deportivo.

Уход Цыганкова из «Жироны» сопровождался конфликтом. Украинец не принимал участия в матчах команды в межсезонье, а перед стартом сезона в Сегунде возникла новая проблема. По словам главного тренера Кике Альвареса, футболист отказался выйти на замену в первом туре против «Леганеса» (1:1), после чего клуб начал дисциплинарное производство.

Напомним, Виктор Цыганков официально перешёл из испанской «Жироны» в нидерландский «Аякс» в конце августа за менее чес € 5 млн.