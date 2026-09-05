Дочь Семака Майя написала два слова под постом об уходе Андрея Мостового из «Зенита»

Майя Гуревич (Семак), дочь главного тренера «Зенита» Сергея Семака, отреагировала на переход вингера Андрея Мостового в «Локомотив» на правах аренды.

Под постом в соцсетях о трансфере игрока Майя оставила короткий комментарий: «Легенда семнадцать!».

Переход Мостового в «Локомотив» произошёл на фоне появившейся в СМИ версии о конфликте футболиста с Семаком. По данным некоторых источников, отношения между тренером и игроком могли ухудшиться после того, как Мостовой якобы стал проявлять повышенное внимание к Майе, а девушка рассказала об этом отцу. После этого, утверждал источник, полузащитник стал получать значительно меньше игрового времени.

При этом официального подтверждения этой версии от Семака или Мостового не было. Жена главного тренера «Зенита» Анна Семак ранее назвала сообщения о таком конфликте «бредом».

Мостовой перешёл в «Локомотив» до конца сезона-2026/27. Перед уходом из «Зенита» футболист эмоционально попрощался с петербургскими болельщиками.