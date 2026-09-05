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Зенит — ЦСКА: во сколько начало матча 7-го тура РПЛ 2026/2027, где смотреть прямую трансляцию

«Зенит» — ЦСКА: во сколько начало матча 7-го тура РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 5 сентября, состоится матч 7-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Зенит» и ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра выступит Андрей Прокопов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 7-й тур
05 сентября 2026, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В следующем туре санкт-петербургская команда встретится с «Локомотивом» (12 сентября), а подопечные Дмитрия Игдисамова проведут матч с «Рубином» (12 сентября).

После шести туров РПЛ «Зенит» набрал 12 очков и занимает третье место. ЦСКА заработал 12 очков и располагается на четвёртой строчке.

Календарь РПЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица РПЛ сезона-2026/2027
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