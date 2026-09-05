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Крылья Советов — Краснодар: во сколько начало матча 7-го тура РПЛ, где смотреть прямую трансляцию 5 сентября 2026 года

«Крылья Советов» — «Краснодар»: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 5 сентября, состоится матч 7-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором встретятся самарские «Крылья Советов» и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра выступит Инал Танашев из Нальчика. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 7-й тур
05 сентября 2026, суббота. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 2
Краснодар
Краснодар
0:1 Кордоба – 3'     0:2 Батчи – 17'     1:2 Рахманович – 55'     2:2 Рахманович – 79'    

После шести туров «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с максимумом очков (18). «Крылья Советов» располагаются на 11-й ст