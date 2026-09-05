«Крылья Советов» — «Краснодар»: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 5 сентября, состоится матч 7-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором встретятся самарские «Крылья Советов» и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра выступит Инал Танашев из Нальчика. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После шести туров «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с максимумом очков (18). «Крылья Советов» располагаются на 11-й ст