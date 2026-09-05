Расписание матчей чемпионата России — 2026/2027 по футболу на 5 сентября

Сегодня, 5 сентября, состоятся три матча в 7-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 5 сентября (время московское):

14:00. «Крылья Советов» — «Краснодар»;

16:30. «Зенит» — ЦСКА;

19:00. «Ростов» — «Факел».

После шести туров РПЛ «Краснодар» набрал 18 очков и возглавляет турнирную таблицу РПЛ. На второй строчке находится «Спартак», который заработал 13 очков в шести встречах. Замыкает тройку лидеров «Зенит», набравший 12 очков. Замыка