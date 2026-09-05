Расписание матчей Первой лиги — 2026/2027 на 5 сентября

Сегодня, 5 сентября, состоятся семь матчей в рамках 10-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей 10-го тура Первой лиги на 5 сентября (время московское):

15:00. «Ленинградец» – «СКА-Хабаровск».

15:00. «Енисей» – «Нефтехимик».

15:00. «Челябинск» – «Спартак» Кострома.

16:00. «Волга» Ульяновск – «Арсенал» Тула.

16:00. «Уфа» – «Велес».

17:00. «Шинник» – «Ротор».

17:00. «Сочи» – «Нижний Новгород».

Первое место в турнирной таблице с 22 очками в девяти встречах занимает «Нижний Новгород». На второй строчке с 21 очком располагается «Велес». Следом идут «Сочи» и московское «Торпедо», у которых по 19 очков.