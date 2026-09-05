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Ницца — Ле-Ман. Прямая трансляция
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21:45 Мск
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Ростов — Факел, результат матча 5 сентября 2026, счет 3:1, 7-й тур РПЛ 2026/2027

«Ростов» победил «Факел» в матче 7-го тура РПЛ