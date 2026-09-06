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«Вы серьёзно? Это бред». Василенко — о решении ЭСК по пенальти в матче «Факел» — «Зенит»

«Вы серьёзно? Это бред». Василенко — о решении ЭСК по пенальти в матче «Факел» — «Зенит»
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Главный тренер «Факела» Олег Василенко отреагировал на решение экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС), признавшей правомерным назначение пенальти в ворота воронежской команды в матче 6-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Зенитом». Главный судья матча Антон Фролов назначил пенальти в ворота хозяев на 90+1-й минуте, который реализовал форвард сине-бело-голубых Александр Соболев. Этот гол стал победным в игре (1:0).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 6-й тур
29 августа 2026, суббота. 15:00 МСК