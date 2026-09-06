Тренер «Барселоны» Флик высказался о выборе де Йонга одним из капитанов команды

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о полузащитнике Френки де Йонге как об одном из капитанов команды.

«Поскольку тер Штегена и Араухо нет в команде, вполне объяснимо, почему за него проголосовали. Я выбрал двух игроков из-за их важности для раздевалки. Я доволен выбором команды и всеми пятью капитанами. Нам нужны игроки, которые смогут высказаться и взять на себя ответственность», — приводит слова Флика AS.

Френки де Йонг выступает за каталонский клуб с 2019 года. За этот период он принял участие в 297 матчах сине-гранатовых, в которых забил 20 голов и отдал 31 результативную передачу.