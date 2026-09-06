Матвей Сафонов может лишиться места в основном составе «ПСЖ» — источник

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов может лишиться места в основном составе, сообщает Footmercato со ссылкой на L'Équipe.

По данным источника, на фоне неудачного старта сезона позиции Матвея Сафонова в качестве основного вратаря команды стали менее прочными.

Сафонов не стал единственным виновником последних неудач парижан, однако в матче с «Монако» именно его ошибка во многом привела к победному голу Станиса Идумбо. Российский вратарь пропустил удар в ближний угол.

Эта ошибка вновь повысила шансы Люка Шевалье побороться за место в основном составе ПСЖ. Французский голкипер может получить шанс уже в ближайшее время, если Сафонов не сумеет быстро улучшить свою игру.

Луис Энрике придерживается принципа стабильности и обычно не стремится часто менять вратарей, однако испанский специалист принимает решения исходя из текущей формы игроков. Тренер не боится оставлять на скамейке даже ключевых футболистов, если они находятся не в оптима