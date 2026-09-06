Семак потерпел седьмое поражение в матчах с ЦСКА. Тренер «Зенита» не уступал никому чаще

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак потерпел седьмое поражение от московского ЦСКА в своей тренерской карьере. Напомним, в матче 7-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 сине-бело-голубые уступили красно-синим со счётом 1:2.

Чаще Семак в качестве тренера не проигрывал никому.

После этой игры ЦСКА с 15 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Зенит» с 12 очками занимает четвёртое место. Отставание действующего чемпиона страны от лидирующего «Краснодара» составляет семь