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Игдисамов высказался о возможном усилении состава ЦСКА после победы над «Зенитом»

Игдисамов высказался о возможном усилении состава ЦСКА после победы над «Зенитом»
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Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов высказался о трансферной работе по усилению команды после матча 7-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором армейцы победили «Зенит» (2:1).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 7-й тур
05 сентября 2026, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Обляков – 45+8'     1:1 Соболев – 84'     1:2 Обляков – 90+8'    

— Есть ли у вас план по усилению состава и усилению игры?
— По трансферам работа ведётся. Надеюсь, в ближайшее время к нам приедет нападающий. И, конечно, мы каждый день тренируемся, чтобы усилить и улучшить нашу игру. Здесь что-то добавить сложно, — приводит слова Игдисамова официальный сайт армейцев.