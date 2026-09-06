Игдисамов высказался о возможном усилении состава ЦСКА после победы над «Зенитом»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов высказался о трансферной работе по усилению команды после матча 7-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором армейцы победили «Зенит» (2:1).

— Есть ли у вас план по усилению состава и усилению игры?

— По трансферам работа ведётся. Надеюсь, в ближайшее время к нам приедет нападающий. И, конечно, мы каждый день тренируемся, чтобы усилить и улучшить нашу игру. Здесь что-то добавить сложно, — приводит слова Игдисамова официальный сайт армейцев.