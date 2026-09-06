Тренер «Зенита» Семак ответил на вопрос о возможной подаче протеста по итогам матча с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о том, планирует ли клуб подавать протест по итогам матча с ЦСКА (1:2) в седьмом туре Альфа-Банк РПЛ. После матча Семак остался недоволен судейством.

— Подавать протест не планируете или оставляете всё как есть?

— Это вопрос к руководству клуба. Но это, конечно… Нервы не железные у тренера. Смотреть на это всё достаточно сложно. Я не знаю, анализируют это, не анализируют, но это опять рубрика «No comments». Иногда смотришь и удивляешься, — приводит слова Семака о