15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Зенита» Семак ответил на вопрос о возможной подаче протеста по итогам матча с ЦСКА

Тренер «Зенита» Семак ответил на вопрос о возможной подаче протеста по итогам матча с ЦСКА
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о том, планирует ли клуб подавать протест по итогам матча с ЦСКА (1:2) в седьмом туре Альфа-Банк РПЛ. После матча Семак остался недоволен судейством.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 7-й тур
05 сентября 2026, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Обляков – 45+8'     1:1 Соболев – 84'     1:2 Обляков – 90+8'    

— Подавать протест не планируете или оставляете всё как есть?
— Это вопрос к руководству клуба. Но это, конечно… Нервы не железные у тренера. Смотреть на это всё достаточно сложно. Я не знаю, анализируют это, не анализируют, но это опять рубрика «No comments». Иногда смотришь и удивляешься, — приводит слова Семака о