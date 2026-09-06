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Игдисамов объяснил, за счёт чего ЦСКА переиграл «Зенит» в матче РПЛ

Игдисамов объяснил, за счёт чего ЦСКА переиграл «Зенит» в матче РПЛ
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов высказался об успешном плане армейцев на матч 7-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором красно-синие победили «Зенит» (2:1).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 7-й тур
05 сентября 2026, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Обляков – 45+8'     1:1 Соболев – 84'     1:2 Обляков – 90+8'    

— Дмитрий Игоревич, довольны ли вы качеством игры?
— Я доволен тем, как отыграли футболисты, план на игру они выполнили от и до. Мы перекрывали зоны, через которые двигался «Зенит», и старались контратаковать. Я говорил, что будет тяжёлый момент, который надо будет перетерпеть и после него найти свой шанс. Поэтому план на игру сработал на 100%. Против «Зенита» сложно играть