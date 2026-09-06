Игдисамов объяснил, за счёт чего ЦСКА переиграл «Зенит» в матче РПЛ

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов высказался об успешном плане армейцев на матч 7-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором красно-синие победили «Зенит» (2:1).

— Дмитрий Игоревич, довольны ли вы качеством игры?

— Я доволен тем, как отыграли футболисты, план на игру они выполнили от и до. Мы перекрывали зоны, через которые двигался «Зенит», и старались контратаковать. Я говорил, что будет тяжёлый момент, который надо будет перетерпеть и после него найти свой шанс. Поэтому план на игру сработал на 100%. Против «Зенита» сложно играть