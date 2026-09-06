«Как будет дальше — я вам не скажу». Тренер ЦСКА — о расстановке в матче с «Зенитом»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов ответил на вопрос о новой расстановке, которую наставник использовал в матче 7-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором армейцы победили «Зенит» (2:1).

— Вы вышли с тремя центральными защитниками. Ждать ли такую расстановку дальше?

— Эта модель сыграла сегодня против «Зенита», и мы хорошо растягивали игру по флангам. Как будет дальше — я вам не скажу, — приводит слова Игдисамова официальный са