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«Как будет дальше — я вам не скажу». Тренер ЦСКА — о расстановке в матче с «Зенитом»

«Как будет дальше — я вам не скажу». Тренер ЦСКА — о расстановке в матче с «Зенитом»
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов ответил на вопрос о новой расстановке, которую наставник использовал в матче 7-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором армейцы победили «Зенит» (2:1).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 7-й тур
05 сентября 2026, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Обляков – 45+8'     1:1 Соболев – 84'     1:2 Обляков – 90+8'    

— Вы вышли с тремя центральными защитниками. Ждать ли такую расстановку дальше?
— Эта модель сыграла сегодня против «Зенита», и мы хорошо растягивали игру по флангам. Как будет дальше — я вам не скажу, — приводит слова Игдисамова официальный са