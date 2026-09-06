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ЦСКА сделал предложение по трансферу аргентинского нападающего

ЦСКА сделал предложение по трансферу аргентинского нападающего
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ЦСКА сделал предложение «Атлетико Минейро» по покупке аргентинского нападающего Томаса Куэльо, сообщает журналист Сесар Луис Мерло на личной странице в социальной сети X.

По информации источника, московский клуб предложил €15 млн.

Куэльо выступает за «Атлетико Минейро» с 2025 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2028 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых записал в свой актив семь голов и семь результативных передач.

На данный момент ЦСКА занимает второе место РПЛ, записав в свой актив 15 очков. В следующем туре ЦСКА встретится с «Рубином».

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