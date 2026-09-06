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Форвард «Зенита» Луис Энрике может продолжить карьеру в Саудовской Аравии – Романо

Форвард «Зенита» Луис Энрике может продолжить карьеру в Саудовской Аравии – Романо
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Нападающий «Зенита» Луис Энрике может продолжить карьеру в «Аль-Иттихаде», сообщает журналист Фабрицио Романо на личной странице в социальной сети X

По данным источника, «Аль-Иттихад» продолжает работу над трансфером Аниса Хадж-Муссы, которого клуб хочет подписать на позицию вингера.

Если в ближайшее время не удастся договориться с «Фейеноордом», «Аль-Иттихад» переключится на Луиса Энрике из «Зенита». Саудовский клуб уже сделал первые шаги для начала переговоров.

В нынешнем сезоне Энрике принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых он отметился результативной передачей. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года.

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