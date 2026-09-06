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Сборная Хорватии объявила, что Модрич вызван на матчи Лиги наций. Луке скоро будет 41 год

Сборная Хорватии объявила, что Модрич вызван на матчи Лиги наций. Луке скоро будет 41 год
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Главный тренер национальной команды Хорватии Славен Билич объявил, что полузащитник «Милана» Лука Модрич будет вызван в сборную Хорватии на осенние матчи Лиги наций УЕФА. Обладателю «Золотого мяча» 9 сентября исполнится 41 год.

«Я, конечно, рад решению Луки [Модрич сообщил, что будет готов ещё сыграть за сборную]. Всем понятно, какую пользу он приносит Хорватии и на поле, и вне его. С нетерпением жду возможности вновь поработать с ним спустя 14 лет. Нас объединяет цель удержать Хорватию среди ведущих сборных мира», — приводит слова Билича пресс-служба сборной Хорватии.

Также в соцсетях сборной появилось заявление, в котором хорваты официально анонсировали участие ветерана команды в матчах Лиги наций: «Капитан Хорватии Лука Модрич будет включён в предстоящий состав наци