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Винисиус демонстративно проигнорировал подошедшего Моуринью после матча с «Бетисом»

Винисиус демонстративно проигнорировал подошедшего Моуринью после матча с «Бетисом»
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Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор демонстративно проигнорировал подошедшего к нему после игры 4-го тура Ла Лиги с «Бетисом» (0:1) главного тренера команды Жозе Моуринью.

В сеть попали кадры после матча, на которых видно, что португальский специалист подошёл что-то сказать бразильцу после поражения и взял его за руку, но тот прошёл мимо тренера. Следом Винисиус обменялся рукопожатиями с партнёром по команде. На данный момент нет никаких публичных заявлений о данном инциденте.

После четырёх матчей Ла Лиги «Бетис» набрал девять очков и занимает третье место. Команда Жозе Моуринью также заработала девять очков, но за счёт дополнительных показателей располагается на второй строчке.

В новом сезоне чемпионата Испании Винисиус принял участие во всех четырёх матчах, забил один гол и отметился двумя ассистами.

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