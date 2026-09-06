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«Фулхэм» под руководством Арбелоа стартовал в АПЛ с трёх поражений подряд

«Фулхэм» под руководством Арбелоа стартовал в АПЛ с трёх поражений подряд
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«Фулхэм» не смог набрать первые очки в чемпионате Англии под руководством Альваро Арбелоа. В матче 3-го тура АПЛ лондонская команда на своём поле уступила «Кристал Пэлас» со счётом 2:3.

Англия — Премьер-лига . 3-й тур
05 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
2 : 3
Кристал Пэлас
Лондон
1:0 Кинг – 11'     1:1 Митчелл – 35'     2:1 Паласиос – 42'     2:2 Митчелл – 54'     2:3 Чилуэлл – 77'    

«Дачники» дважды выходили вперёд по ходу встречи, однако в итоге позволили сопернику добиться победы. После трёх туров команда Арбелоа остаётся без набранных очков и находится в нижней части турнирной таблицы.

Для «Фулхэма» это уже третье поражение подряд в чемпионате. Ранее команда уступила «Челси» (2:3) и «Сандерленду» (0:1). Единственную победу в сезоне лондонцы одержали в Кубке английской лиги, разгромив «Уимблдон» со счётом 3:0.

Арбелоа возглавил «Фулхэм» летом 2026 года. Следующий матч в АПЛ команда проведёт 12 сентября на выезде с «Ливерпулем».

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