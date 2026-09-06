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Дональд Трамп выступил с заявлением, раскрыв доходы США от ЧМ-2026

Дональд Трамп выступил с заявлением, раскрыв доходы США от ЧМ-2026
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Президент США Дональд Трамп заявил о значительном экономическом эффекте от проведения чемпионата мира по футболу 2026 года.

«Какое невероятное лето для американского туризма. Американцы преодолели почти 300 миллиардов миль, наши национальные парки приняли 78 миллионов посетителей, а миллионы людей поднялись в небо.

Один только чемпионат мира по футболу принёс нашей экономике свыше $ 18 млрд и позволил создать более 160 тысяч рабочих мест! Путешествия и туризм — это рабочие места, инвестиции и миллиарды долларов, которые поступают американским компаниям и местным сообществам.

Мы убираем бюрократические препятствия, обновляем систему авиаперевозок и делаем посещение США и ведение бизнеса в стране проще. Соединённые Штаты открыты для бизнеса, и самое лучшее ещё впереди», — написал Трамп в соцсетях.

Чемпионат мира проходил с 11 июня по 19 июля 2026 года сразу в трёх странах — США, Канаде и Мексике. Американская сторона приняла 78 матчей турнира.

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