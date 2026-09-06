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В Бразилии сообщили сроки восстановления Неймара после травмы

В Бразилии сообщили сроки восстановления Неймара после травмы
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Нападающий «Сантоса» Неймар получил повреждение в матче с «Палмейрасом» в ответной встрече 1/4 финала Кубка Бразилии. Игра завершилась без забитых мячей — 0:0.

34-летний бразилец почувствовал проблемы с правым бедром по ходу встречи и не смог продолжить матч после перерыва. Проведённое медицинское обследование выявило у футболиста мышечное повреждение.

По данным Globo, на восстановление Неймара может потребоваться от четырёх до восьми недель. Таким образом, игрок рискует пропустить значительную часть ближайших матчей «Сантоса».

В нынешнем сезоне Неймар принял участие в 24 играх за бразильский клуб во всех турнирах. Нападающий забил восемь голов и