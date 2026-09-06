«Динамо» — «Спартак»: во сколько начало матча 7-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 6 сентября, состоится матч 7-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором встретятся московские «Динамо» и «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра выступит Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.