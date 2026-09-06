Расписание матчей чемпионата России — 2026/2027 по футболу на 6 сентября

Сегодня, 6 сентября, состоятся четыре матча в 7-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 6 сентября (время московское):

14:00. «Оренбург» — «Акрон»;

16:15. «Динамо» Махачкала — «Родина»;

18:30. «Динамо» Москва — «Спартак»;

20:45. «Балтика» — «Локомотив».

После семи матчей РПЛ «Краснодар» набрал 19 очков и возглавляет турнирную таблицу РПЛ. На второй строчке находится ЦСКА, который заработал 15 очков в семи встречах. Замыкает тройку лидеров «Спартак», набравший 13 очков в шести матчах. Замыкают турнирную таблицу воронежский «Факел» (два очка) и тольяттинский «Акрон» (3).