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21:45 Мск
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Расписание матчей чемпионата России по футболу 2026/2027 на 6 сентября

Расписание матчей чемпионата России — 2026/2027 по футболу на 6 сентября
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Сегодня, 6 сентября, состоятся четыре матча в 7-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 6 сентября (время московское):

14:00. «Оренбург» — «Акрон»;
16:15. «Динамо» Махачкала — «Родина»;
18:30. «Динамо» Москва — «Спартак»;
20:45. «Балтика» — «Локомотив».

После семи матчей РПЛ «Краснодар» набрал 19 очков и возглавляет турнирную таблицу РПЛ. На второй строчке находится ЦСКА, который заработал 15 очков в семи встречах. Замыкает тройку лидеров «Спартак», набравший 13 очков в шести матчах. Замыкают турнирную таблицу воронежский «Факел» (два очка) и тольяттинский «Акрон» (3).