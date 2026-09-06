«Балтика» — «Локомотив»: во сколько начало матча 7-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 6 сентября, состоится матч 7-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором встретятся калининградская «Балтика» и московский «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра выступит Сергей Карасёв из Москвы. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.