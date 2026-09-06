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21:45 Мск
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Балтика — Локомотив: во сколько начало матча 7-го тура РПЛ, где смотреть прямую трансляцию 6 сентября 2026 года

«Балтика» — «Локомотив»: во сколько начало матча 7-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 6 сентября, состоится матч 7-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором встретятся калининградская «Балтика» и московский «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра выступит Сергей Карасёв из Москвы. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.