Расписание матчей Первой лиги — 2026/2027 на 6 сентября

Сегодня, 6 сентября, состоится заключительный матч в рамках 10-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание 10-го тура Первой лиги на 6 сентября (время московское):

15:00. «Урал» – «КАМАЗ».

Первое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2026/2027 с 25 очками в 10 встречах занимает «Нижний Новгород». На второй строчке с 22 очками располагается «Велес». Следом идут «Сочи» и московское «Торпедо», у которых по 19 очков. В зоне вылета находятся «Т