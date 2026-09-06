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Холанд оценил летнее трансферное окно «Манчестер Сити»

Холанд оценил летнее трансферное окно «Манчестер Сити»
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поделился мнением о летнем трансферном окне «горожан». В этот период клуб приобрёл полузащитников Эллиота Андерсона, Энцо Фернандеса, Аюба Буадди, а также нападающих Аллана и Илимана Ндиайе.

«Мы все ещё находимся в стадии перестройки, но должен сказать, что трансферное окно было фантастическим. Спасибо клубу и его сотрудникам. Прежде всего они приобрели фантастических футболистов, а также замечательных людей