Холанд оценил летнее трансферное окно «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поделился мнением о летнем трансферном окне «горожан». В этот период клуб приобрёл полузащитников Эллиота Андерсона, Энцо Фернандеса, Аюба Буадди, а также нападающих Аллана и Илимана Ндиайе.

«Мы все ещё находимся в стадии перестройки, но должен сказать, что трансферное окно было фантастическим. Спасибо клубу и его сотрудникам. Прежде всего они приобрели фантастических футболистов, а также замечательных людей