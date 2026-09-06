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Динамо Москва — Спартак: онлайн трансляция матча 7-го тура РПЛ сезона 2026/2027 началась

«Динамо» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча 7-го тура РПЛ-2026/2027 началась
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В эти минуты проходит матч 7-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором встречаются московские «Динамо» и «Спартак». Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра выступает Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучал в 18:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 7-й тур
06 сентября 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Пруцев – 21'     1:1 Гладышев – 25'     2:1 Гомес – 34'    
Удаления: Тюкавин – 72' / нет

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-белых 13 набранных очков. Отставание от ЦСКА и «Краснодара» при игре в запасе — два и шесть очков. «Динамо» с 10 очками располагается на седьмой строчке.

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027
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