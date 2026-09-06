«Динамо» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча 7-го тура РПЛ-2026/2027 началась

В эти минуты проходит матч 7-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором встречаются московские «Динамо» и «Спартак». Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра выступает Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучал в 18:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-белых 13 набранных очков. Отставание от ЦСКА и «Краснодара» при игре в запасе — два и шесть очков. «Динамо» с 10 очками располагается на седьмой строчке.