«Балтика» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча 7-го тура РПЛ-2026/2027 начнётся в 20:45

Сегодня, 6 сентября, состоится матч 7-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором встретятся калининградская «Балтика» и московский «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра выступит Сергей Карасёв из Москвы. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Балтика» располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России. В активе калининградцев 10 набранных очков в шести встречах. «Локомотив» в шести турах набрал три очка. Железнодорожники занимают 15-е место.