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Балтика — Локомотив: онлайн трансляция матча 7-го тура РПЛ сезона 2026/2027 начнется в 20:45 мск, 6 сентября 2026

«Балтика» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча 7-го тура РПЛ-2026/2027 начнётся в 20:45
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Сегодня, 6 сентября, состоится матч 7-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором встретятся калининградская «Балтика» и московский «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра выступит Сергей Карасёв из Москвы. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 7-й тур
06 сентября 2026, воскресенье. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Мостовой – 85'    

«Балтика» располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России. В активе калининградцев 10 набранных очков в шести встречах. «Локомотив» в шести турах набрал три очка. Железнодорожники занимают 15-е место.

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027
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