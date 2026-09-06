«Ювентус» — «Милан»: онлайн-трансляция матча 3-го тура Серии А начнётся в 21:45

Сегодня, 6 сентября, состоится матч 3-го тура итальянской Серии А сезона-2026/2027, в котором встретятся туринский «Ювентус» и «Милан». Игра пройдёт на стадионе «Альянц» в Турине. В качестве главного арбитра выступит Маурицио Мариани из Рима. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Обе команды одержали по две победы в двух стартовых турах нового сезона чемпионата Италии. «Милан» и «Ювентус» располагаются на четвёртой и пятой строчках в турнирной таблице итальянской Серии А. Выше находятся «Комо» (7 очков), «Интер» и «Рома» (по 9 очков).