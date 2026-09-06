«Арсенал» — «Челси»: началась онлайн-трансляция матча 3-го тура АПЛ сезона-2026/2027

В 18:30 мск начался матч 3-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Арсенал» и «Челси». Игра проходит на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра выступает Крис Кавана. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В следующем туре «канониры» встретятся с «Сандерлендом» 12 сентября, а «синие» в этот же день проведут матч с «Халл Сити». Во 2-м туре АПЛ «Арсенал» победил «Астон Виллу» (1:0), а «Челси» обыграл «Брайтон» (4:3).

После двух туров АПЛ «Арсенал» набрал шесть очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Челси» также заработал шесть очков и располагается на четвёртой строчке.