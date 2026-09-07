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ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
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22:00 Мск
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Расписание прямых трансляций Okko на Чемпионате на 7-13 сентября

Расписание прямых трансляций Okko на «Чемпионате» на 7-13 сентября
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В рамках совместного проекта «Чемпионата» и Okko всем пользователям доступны прямые трансляции спортивных событий.

Представляем вашему вниманию расписание прямых эфиров на неделю с 7 по 13 сентября (время московское).

  • 7 сентября, понедельник, 15:30 — баскетбол: чемпионат мира (женщины), Нигерия — Франция.
  • 7 сентября, понедельник, 21:00 — футбол: саудовская Про-Лига, «Аль-Хиляль» — «Неом».
  • 8 сентября, вторник, 15:50 — велоспорт: «Вуэльта Испании» — 2026, 16-й этап.
  • 8 сентября, вторник, 22:00