Расписание прямых трансляций Okko на «Чемпионате» на 7-13 сентября

В рамках совместного проекта «Чемпионата» и Okko всем пользователям доступны прямые трансляции спортивных событий.

Представляем вашему вниманию расписание прямых эфиров на неделю с 7 по 13 сентября (время московское).