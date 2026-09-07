Расписание прямых трансляций Okko на «Чемпионате» на 7-13 сентября
В рамках совместного проекта «Чемпионата» и Okko всем пользователям доступны прямые трансляции спортивных событий.
Представляем вашему вниманию расписание прямых эфиров на неделю с 7 по 13 сентября (время московское).
- 7 сентября, понедельник, 15:30 — баскетбол: чемпионат мира (женщины), Нигерия — Франция.
- 7 сентября, понедельник, 21:00 — футбол: саудовская Про-Лига, «Аль-Хиляль» — «Неом».
- 8 сентября, вторник, 15:50 — велоспорт: «Вуэльта Испании» — 2026, 16-й этап.
- 8 сентября, вторник, 22:00