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Результаты матчей чемпионата России — 2026/2027 по футболу на 6 сентября

Результаты матчей чемпионата России — 2026/2027 по футболу на 6 сентября
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В воскресенье, 6 сентября, состоялись четыре матча в 7-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей РПЛ 6 сентября:

«Оренбург» — «Акрон» — 2:2;
«Динамо» Махачкала — «Родина» — 2:0;
«Динамо» Москва — «Спартак» — 2:1;
«Балтика» — «Локомотив» — 0:1.

На данный момент «Краснодар» с 19 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. На второй ст