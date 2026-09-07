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Эспаньол — Севилья, результат матча 6 сентября 2026, счет 1:1, 4-й тур Ла Лиги 2026/2027

«Эспаньол» в большинстве не смог победить «Севилью» в матче 4-го тура Ла Лиги
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Завершился матч 4-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Эспаньол» и «Севилья». Игра прошла на стадионе «Корнелья-Эль Прат» (Барселона, Испания). В качестве главного арбитра выступил Мигель Сесма Эспиноса. Матч завершился вничью — 1:1.

Испания — Ла Лига . 4-й тур
06 сентября 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Эспаньол
Барселона
Окончен
1 : 1
Севилья
Севилья
0:1 Стассин – 86'     1:1 Фернандес – 90+8'    
Удаления: нет / Санганте – 56'

На 56-й минуте был удалён защитник гостей Аруна Санганте. Первый мяч в матче забил нападающий «Севильи» Лукас Стассин на 86-й минуте. Форвард хозяев Маркос Фернандес установил окончательный счёт на 90+8-й минуте — 1:1.

После четырёх матчей в чемпионате Испании «Севилья» набрала семь очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Эспаньол» заработал четыре очка и располагается на 13-й строчке.

В следующем матче «Эспаньол» 12 сентября на выезде сыграет с «Осасуной», а «Севилья» на день раньше в домашнем матче встретится с «Валенсией».

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