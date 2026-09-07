«Наиважнейшая победа». Тренер «Локомотива» Галактионов — о матче с «Балтикой»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о победе своей команды в матче 7-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой» (1:0).

«Наиважнейшие очки, наиважнейшая победа, благодарность команде, ребятам за то, что были дисциплинированными, бились, пластались. Понимаем стиль соперника, как они играют, какой футбол пытаются навязывать сопернику. Поэтому честь и хвала ребятам за то, что, во‑первых, выдержали. Наверное, о качестве игры сейчас мо