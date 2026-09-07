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«Наиважнейшая победа». Тренер «Локомотива» Галактионов — о матче с «Балтикой»

«Наиважнейшая победа». Тренер «Локомотива» Галактионов — о матче с «Балтикой»
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о победе своей команды в матче 7-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой» (1:0).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 7-й тур
06 сентября 2026, воскресенье. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Мостовой – 85'    

«Наиважнейшие очки, наиважнейшая победа, благодарность команде, ребятам за то, что были дисциплинированными, бились, пластались. Понимаем стиль соперника, как они играют, какой футбол пытаются навязывать сопернику. Поэтому честь и хвала ребятам за то, что, во‑первых, выдержали. Наверное, о качестве игры сейчас мо