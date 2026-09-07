15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Барселоны» Педри: мы голодны до побед и хотим бороться за все трофеи

Полузащитник «Барселоны» Педри: мы голодны до побед и хотим бороться за все трофеи
Комментарии

Полузащитник «Барселоны» Педри поделился эмоциями от выездного матча 4-го тура испанской Ла Лиги с «Валенсией» (5:0).

Испания — Ла Лига . 4-й тур
06 сентября 2026, воскресенье. 17:15 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
0 : 5
Барселона
Барселона
0:1 Ямаль – 6'     0:2 Лопес – 22'     0:3 Рафинья – 50'     0:4 Педри – 79'     0:5 Ямаль – 84'    

«Мы голодны до побед и хотим бороться за все трофеи. Для нас очень важна эта победа. Можно было бы назвать этот матч лёгким, но здесь не бывает простых игр.

Насколько удобно играть с Родри? Часто говорят, будто мы с Родри не очень хорошо взаимодействуем, однако с ним очень удобно играть, со временем мы будем отлично понимать друг друга.

Забивать голы всегда здорово, хотя в атаке у нас хватает исполнителей для этого: Рафинья, Фермин, Габриэл Жезус…

Аплодисменты трибун «М