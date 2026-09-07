Полузащитник «Барселоны» Педри: мы голодны до побед и хотим бороться за все трофеи

Полузащитник «Барселоны» Педри поделился эмоциями от выездного матча 4-го тура испанской Ла Лиги с «Валенсией» (5:0).

«Мы голодны до побед и хотим бороться за все трофеи. Для нас очень важна эта победа. Можно было бы назвать этот матч лёгким, но здесь не бывает простых игр.

Насколько удобно играть с Родри? Часто говорят, будто мы с Родри не очень хорошо взаимодействуем, однако с ним очень удобно играть, со временем мы будем отлично понимать друг друга.

Забивать голы всегда здорово, хотя в атаке у нас хватает исполнителей для этого: Рафинья, Фермин, Габриэл Жезус…

Аплодисменты трибун «М