«Провал Карседо». Генич раскритиковал тренера «Спартака» за матч с «Динамо» в РПЛ

Российский комментатор Константин Генич раскритиковал главного тренера «Спартака» Хуана Карлоса Карседо за матч 7-го тура Альфа-Банк РПЛ, в котором красно-белые уступили «Динамо» (1:2).

«Это был худший матч «Спартака» с точки зрения противодействия сопернику. Даже «Краснодар» больше позволил. Мне кажется, провал Карседо по матч-менеджменту.

Смотришь по телевизионной картинке и думаешь: «Шварцу нельзя делать замены». В эту игру очень сложно будет войти, потому что кто-то войдёт и может испо