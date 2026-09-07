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«Провал Карседо». Генич раскритиковал тренера «Спартака» за матч с «Динамо» в РПЛ

«Провал Карседо». Генич раскритиковал тренера «Спартака» за матч с «Динамо» в РПЛ
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Российский комментатор Константин Генич раскритиковал главного тренера «Спартака» Хуана Карлоса Карседо за матч 7-го тура Альфа-Банк РПЛ, в котором красно-белые уступили «Динамо» (1:2).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 7-й тур
06 сентября 2026, воскресенье. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Мостовой – 85'    

«Это был худший матч «Спартака» с точки зрения противодействия сопернику. Даже «Краснодар» больше позволил. Мне кажется, провал Карседо по матч-менеджменту.

Смотришь по телевизионной картинке и думаешь: «Шварцу нельзя делать замены». В эту игру очень сложно будет войти, потому что кто-то войдёт и может испо