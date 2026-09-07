Андрей Мостовой прокомментировал дебютный гол за «Локомотив» в матче с «Балтикой»

Нападающий «Локомотива» Андрей Мостовой, который перешёл в московскую команду из санкт-петербургского «Зенита» на правах аренды, прокомментировал дебютный гол за железнодорожников в матче 7-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Балтикой». Победу в этой встрече одержала московская команда со счётом 1:0.

«Я невероятно рад, дебюта лучше будто бы и не может быть! С победой», — написал Мостовой в своём телеграм-канале.

После этой игры «Балтика» с 10 очками располагается на седь