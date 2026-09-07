«Попадание в сборную туманит рассудок». Талалаев – после поражения «Балтики» от «Локо»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о поражении команды от «Локомотива» (0:1) в матче 7-го тура Альфа‑Банк РПЛ. Также он упомянул попадание игроков в сборную России.

«На мой взгляд, иногда попадание в сборную немного туманит рассудок игроков. Иногда они начинают думать о том, что могут то, чего на самом деле не могут.

Я очень рад за Бевеева, за Макса Петрова, за Эдуардо Андерсона, которого вызвали в сборную Панамы спустя два с половиной года. Это их работа, это их заслуга. Мы проигрываем все вместе и выигрываем все вместе, но когда игрок вдруг начинает неожиданно совершать такие ошибки, на мой взгляд, надо искать причины в подготовке, в расконцентрации. Понятно что неприятно, но мы сделаем выводы, по