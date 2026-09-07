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Аршавин раскритиковал «Зенит» за игру во втором тайме матча с ЦСКА

Аршавин раскритиковал «Зенит» за игру во втором тайме матча с ЦСКА
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Известный российский экс-футболист Андрей Аршавин критически высказался об игре своего бывшего клуба «Зенита» в матче 7-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в которой ЦСКА победил команду из Санкт-Петербурга со счётом 2:1.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 7-й тур
05 сентября 2026, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Обляков – 45+8'     1:1 Соболев – 84'     1:2 Обляков – 90+8'    

«Во втором тайме матча против армейцев «Зенит» показал свою худшую версию. Опять всё было медленно, никаких комбинаций, никакой стройности в игре. Не знаю, с чем это связано. Может быть, с заменами, но ведь подобное уже случалось и в других матчах. Просто раньше у зенитовцев были сплошь победы, и эти проблемы в игре не бросались в глаза. А сейчас «Краснодар» ушёл в отрыв на семь очков, и это уже немало. Но я думаю, что предстоящий большой перерыв в чемпионате пойдёт «Зениту» на пользу», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

После семи игр «Зенит» с 12 очками располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, ЦСКА находится на втором месте, у команды 15 очков.

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