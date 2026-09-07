«Фратрия» отреагировала на поражение «Спартака» в дерби с «Динамо»
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Телеграм-канал объединения организованных болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» опубликовал пост, посвящённый поражению красно-белых в матче 7-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Динамо». Игра, проходившая на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве, завершилась со счётом 1:2.
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 7-й тур
06 сентября 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Пруцев – 21' 1:1 Гладышев – 25' 2:1 Гомес – 34'
Удаления: Тюкавин – 72' / нет
«Спартак» не смог выиграть в дерби. Красно-белые уступили «Динамо» — 1:2. Это второе поражение в чемпионате России», — написано в телеграм-канале группировки.
После семи матчей в чемпионате России «Спартак» набрал 13 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Динамо» также заработало 13 очков и располагается на третьей строчке.
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