Шалимов прокомментировал дебют Мостового за «Локомотив»

Российский тренер Игорь Шалимов высказался об игре вингера Андрея Мостового в дебютной игре за московский «Локомотив» в рамках матча 7-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с «Балтикой» (1:0). Автором победного гола стал Мостовой, отличившийся на 85-й минуте.

«Думаю, что Мостовой скучал по игре. В последнее время перед переходом он совсем мало играл. У него огромное желание вернуться в игру, и его сразу же после приезда в «Локомотив» поставили в состав. По его движению в матче было видно, что он соскучился. Мастерство он тоже показал», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

Мостовой провёл первый матч после перехода в «Локомотив» из «Зенита» на правах аренды.