15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шалимов прокомментировал дебют Мостового за «Локомотив»

Шалимов прокомментировал дебют Мостового за «Локомотив»
Комментарии

Российский тренер Игорь Шалимов высказался об игре вингера Андрея Мостового в дебютной игре за московский «Локомотив» в рамках матча 7-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с «Балтикой» (1:0). Автором победного гола стал Мостовой, отличившийся на 85-й минуте.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 7-й тур
06 сентября 2026, воскресенье. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Мостовой – 85'    

«Думаю, что Мостовой скучал по игре. В последнее время перед переходом он совсем мало играл. У него огромное желание вернуться в игру, и его сразу же после приезда в «Локомотив» поставили в состав. По его движению в матче было видно, что он соскучился. Мастерство он тоже показал», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

Мостовой провёл первый матч после перехода в «Локомотив» из «Зенита» на правах аренды.

Материалы по теме
Андрей Мостовой прокомментировал дебютный гол за «Локомотив» в матче с «Балтикой»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android