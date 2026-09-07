«Больно». Алонсо отреагировал на поражение «Челси» в дерби с «Арсеналом»

Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо высказался о поражении своей команды в матче 3-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» (1:2).

«Больно. Больно, потому что поражение и должно причинять боль. Это был очень напряжённый матч с разными моментами. У нас были шансы отыграться. В первом тайме тоже было несколько моментов. Невозможно радоваться, когда проигрываешь.

После того как мы забили, минут 15–20 нам пришлось слишком много обороняться, и нам немного не хватало контроля над игрой. Затем у нас были более удачные отрезки с мячом. В целом это была очень плотная, очень напряжённая встреча. Мы могли бы лучше сыграть в эпизоде со вторым пропущенным голом — пропустили его слишком рано. Парни отдали всё, что у них было, они перепробовали всё. Это должно быть больно.

Речь идёт о том, чтобы подготовиться наилучшим образом для лучшей конкуренции. Нужно контролировать перегрузы на правом фланге. Такие действия — часть игры. Мы продолжаем. Это всего лишь третий матч, а впереди ещё очень, очень долгий путь», — приводит слова Алонсо BBC.

После этой игры «Челси» находится на четвёртом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, у команды шесть очков. «Арсенал» с девятью очками располагается на второй строчке.