«Спартак» показал худший результат по ударам в матчах с «Динамо» со времён работы Якина

Московский «Спартак» нанёс лишь шесть ударов по воротам «Динамо» в дерби в рамках 7-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу бело-голубых.

Как сообщает статистический портал Opta Sports, в последний раз красно-белые так мало били по воротам в играх с «Динамо» в РПЛ в 2014 году. Тогда команду возглавлял Мурат Якин (четыре удара). Кроме того, показатель в шесть ударов за матч является худшим на данный момент при Хуане Карлосе Карседо в РПЛ.

После семи матчей в чемпионате России «Спартак» набрал 13 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Динамо» также заработало 13 очков и располагается на третьей строчке.