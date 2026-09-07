«Спартак» показал худший результат по ударам в матчах с «Динамо» со времён работы Якина
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Московский «Спартак» нанёс лишь шесть ударов по воротам «Динамо» в дерби в рамках 7-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу бело-голубых.
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 7-й тур
06 сентября 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Пруцев – 21' 1:1 Гладышев – 25' 2:1 Гомес – 34'
Удаления: Тюкавин – 72' / нет
Как сообщает статистический портал Opta Sports, в последний раз красно-белые так мало били по воротам в играх с «Динамо» в РПЛ в 2014 году. Тогда команду возглавлял Мурат Якин (четыре удара). Кроме того, показатель в шесть ударов за матч является худшим на данный момент при Хуане Карлосе Карседо в РПЛ.
После семи матчей в чемпионате России «Спартак» набрал 13 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Динамо» также заработало 13 очков и располагается на третьей строчке.
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