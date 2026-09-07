«Надо посмотреть и вызывать полицию». Шнякин – о борьбе Хосонова и Рыбчинского

Известный футбольный комментатор Дмитрий Шнякин оценил борьбу полузащитника «Оренбурга» Дмитрия Рыбчинского и полузащитника «Акрона» Хетага Хосонова в матче 7-го тура Альфа-Банк РПЛ. В одном из эпизодов Хосонов крепко схватил за шорты Рыбчинского и нарушил правила.

«Что Рыбчинский вытворяет! За такое кровную месть организуют. К сожалению для Хосонова, Рыба его в первом тайме хвостом отхлестал.

Впечатляющие баланс и настырность в первом эпизоде: Хосонов жестко встретил, но Рыбчинский даже не думал падать и ныть, доработал. Дождитесь последнего повтора: передача резанная идеальна! Ну а во втором эпизоде… Это просто надо посмотреть и вызывать полицию.

PS. Справедливости ради: ответный забили в тч из-за Рыбчинского», — написал Шнякин на своей странице в телеграм-канале.

Сам матч закончился со счётом 2:2. Рыбчинский в этой встрече отметился результативной передачей.