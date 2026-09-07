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Галактионов высказался о дебюте Мостового за «Локомотив» в матче с «Балтикой»

Галактионов высказался о дебюте Мостового за «Локомотив» в матче с «Балтикой»
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об игре вингера Андрея Мостового в дебютной игре за московский клуб в рамках матча 7-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с «Балтикой» (1:0). Автором победного гола стал Мостовой, отличившийся на 85-й минуте.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 7-й тур
06 сентября 2026, воскресенье. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Мостовой – 85'    

— Вы довольны Мостовым? В первом тайме казалось, что он только начинает привыкать к партнёрам.
— У него была непривычная позиция, но мы всё равно видели в его исполнении качественные действия. Как только он сместился на фланг, стало больше и остроты, и хороших моментов. Его квалификация не вызывает сомнений. Вопрос в игровом тонусе. Так или иначе, чем больше у нас качественных игроков, тем лучше, — приводит слова Галактионова официальный сайт железнодорожников.

Мостовой провёл первый матч после перехода в «Локомотив» из «Зенита» на правах аренды.

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