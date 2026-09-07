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«Атлетико Минейро» осталось недовольно предложением ЦСКА по аргентинскому нападающему

«Атлетико Минейро» осталось недовольно предложением ЦСКА по аргентинскому нападающему
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ЦСКА сделал предложение «Атлетико Минейро» по трансферу аргентинского полузащитника Томаса Куэльо, однако бразильский клуб отклонил запрос московской команды. Как сообщает ESPN.com.br, сумма сделки могла составить € 15 млн с учётом бонусов.

Предложение ЦСКА включало фиксированную часть и дополнительные выплаты, которые «Атлетико Минейро» мог получить при выполнении игроком определённых условий. Бразильский клуб пока не заинтересован в продаже Куэльо и ждёт, последует ли со стороны ЦСКА новое предложение.

Руководство «Атлетико Минейро» осталось недовольно не только размером суммы, но и форматом, в котором было сделано предложение.

Куэльо выступает за «Атлетико Минейро» с 2025 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2028 года.

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