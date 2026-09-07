«Атлетико Минейро» осталось недовольно предложением ЦСКА по аргентинскому нападающему

ЦСКА сделал предложение «Атлетико Минейро» по трансферу аргентинского полузащитника Томаса Куэльо, однако бразильский клуб отклонил запрос московской команды. Как сообщает ESPN.com.br, сумма сделки могла составить € 15 млн с учётом бонусов.

Предложение ЦСКА включало фиксированную часть и дополнительные выплаты, которые «Атлетико Минейро» мог получить при выполнении игроком определённых условий. Бразильский клуб пока не заинтересован в продаже Куэльо и ждёт, последует ли со стороны ЦСКА новое предложение.

Руководство «Атлетико Минейро» осталось недовольно не только размером суммы, но и форматом, в котором было сделано предложение.

Куэльо выступает за «Атлетико Минейро» с 2025 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2028 года.