Шварц рассказал, был ли у «Динамо» план Б на игру со «Спартаком», на случай участия Барко

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о плане Б команды на случай участия в московском дерби со «Спартаком» полузащитника Эсекьеля Барко. Напомним, команды встречались в очном матче в рамках 7-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Победу со счётом 2:1 одержали бело-голубые.

— Был ли у вас план Б на случай участия Эсекьеля Барко в матче?

— Конечно, мы анализировали футбольную философию «Спартака» и то, как они играют с Барко и без него. Мы всегда стараемся продумывать возможные сценарии матча, как, например, сегодня с удалением. Мы перешли на игру в три центральных защитника, усилили центральную линию, чтобы сместить игру на фланги. Иногда наш тактический план бывает довольно сложным, и сегодня парни отлично с ним справились, — приводит слова Шварца официальный сайт бело-голубых.

Ранее Барко, помимо игры с «Динамо», пропустил матч с «Оренбургом» (1:1) в чемпионате и встречу с «Родиной» (3:1) в Фонбет Кубке России. В пресс-службе московского клуба сообщали, что у футболиста выявлен бронхит.