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Защитник «Барселоны» Гарсия повторно сломал нос после столкновения с Родри — Sport.es

Защитник «Барселоны» Гарсия повторно сломал нос после столкновения с Родри — Sport.es
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Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия получил повторный перелом носа в матче чемпионата Испании с «Валенсией» (5:0). На 25-й минуте встречи Родри во время борьбы в штрафной площади нанёс защитнику случайный удар лбом по лицу. Гарсия находился за спиной партнёра по команде.

Испания — Ла Лига . 4-й тур
06 сентября 2026, воскресенье. 17:15 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
0 : 5
Барселона
Барселона
0:1 Ямаль – 6'     0:2 Лопес – 22'     0:3 Рафинья – 50'     0:4 Педри – 79'     0:5 Ямаль – 84'    

У футболиста открылось кровотечение, после чего он был вынужден покинуть поле. Тренерский штаб произвёл замену, выпустив вместо него Жюля Кунде.

Как сообщает Sport.es, у игрока диагностирован перелом носа. В ближайшее время клубным медикам предстоит решить вопрос о необходимости хирургического вмешательства. В ноябре 2025 года в матче Лиги чемпионов с «Брюгге» Гарсия уже сталкивался с аналогичной травмой, тогда оперативное вмешательство не потребовалось.

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