Защитник «Барселоны» Гарсия повторно сломал нос после столкновения с Родри — Sport.es

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия получил повторный перелом носа в матче чемпионата Испании с «Валенсией» (5:0). На 25-й минуте встречи Родри во время борьбы в штрафной площади нанёс защитнику случайный удар лбом по лицу. Гарсия находился за спиной партнёра по команде.

У футболиста открылось кровотечение, после чего он был вынужден покинуть поле. Тренерский штаб произвёл замену, выпустив вместо него Жюля Кунде.

Как сообщает Sport.es, у игрока диагностирован перелом носа. В ближайшее время клубным медикам предстоит решить вопрос о необходимости хирургического вмешательства. В ноябре 2025 года в матче Лиги чемпионов с «Брюгге» Гарсия уже сталкивался с аналогичной травмой, тогда оперативное вмешательство не потребовалось.