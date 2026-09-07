Генич отреагировал на дебют Мостового в «Локомотиве» с победным голом

Известный российский комментатор и телеведущий Константин Генич оставил реакцию на игру вингера Андрея Мостового в дебютной встрече за московский «Локомотив» в рамках матча 7-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с «Балтикой» (1:0). Автором победного гола стал Мостовой, отличившийся на 85-й минуте.

«Рад за Мостового! Хорооооош!» — написал Генич в своём телеграм-канале.

Мостовой провёл первый матч после перехода в «Локомотив» из «Зенита» на правах аренды. «Локомотив» занимает 13-е место в турнирной таблице Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Команда набрала шесть очков за семь матчей.